Байкерский День Победы

17:20, 10 мая 2017, ПАИ

Погода нынешней весной совсем не радует, но снег и холод не смогли помешать жителям Псковской области отметить 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая во всех районах традиционно были организованы парады, митинги, торжественные шествия, тысячи псковичей вышли на улицу в рамках акции «Бессмертный полк». Непогода не испугала и псковских байкеров, которые решили в этот день отправиться в мотопробег, посвященный Победе над фашистскими захватчиками. Корреспондент Псковского агентства информации присоединилась к этой патриотической акции и в качестве пассажира мотоцикла отправилась в Пушкинские Горы, чтобы принять участие в поздравлении победителей и почтить память павших советских воинов.

Мотопробег «Спасибо за Победу!» прошел на территории Псковской области уже в четвёртый раз. Каждый год мотоциклисты посещают один из районных центров, где возлагают цветы к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, и поздравляют ветеранов. Придумал и организовал эту акцию пскович Валерий Малышев, давно увлекающийся мотоциклами и историей войны. Его идея нашла отклик среди псковских байкеров, и в 2014 году был организован первый мотопробег в Порхов, а 2015 и 2016 годах - в Пыталово и Гдов. Причём, в мероприятиях принимали участие не только псковичи, но и жители Омска, Самары, Санкт-Петербурга, и в результате в псковские райцентры, как правило, приезжали порядка 100 мотоциклистов.

В этом году желающих отправиться в путь оказалось не так много (порядка 150 водителей и пассажиров, не побоявшихся прогнозируемых осадков и близкой к нулю температуры), а колонна состояла, в основном, из псковских мотоциклистов. Ранним утром 9 мая укутанные с ног до головы мотоциклисты и их «вторые номера» (попросту говоря - пассажиры) выехали из Пскова в Пушкинские Горы.

Маршрут проходил по весьма оживлённой трассе Санкт-Петербург – Псков – Невель, и водители встречного транспорта с пониманием отнеслись к мотоциклистам: они приветственно сигналили и при необходимости пропускали колонну с развивающимися флагами и георгиевскими ленточками. Первую остановку участники акции сделали у братской могилы в деревне Дуловка, где почтили память погибших минутой молчания и выстрелом из пистолета-пулемёта Шпагина, после чего возложили цветы. Также мотоциклисты отдали дань памяти Героям Великой Отечественной войны возле братской могилы в деревне Черепягино, братского мемориала в Новгородке и на мемориале «Чертова Гора».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ































Кстати, на «Чёртовой Горе» мотоциклисты задержались, чтобы восстановить силы и отогреться после тяжелой дороги. В этом им помогли представители псковского мотоклуба, которые накормили замерзших, но не унывающих участников мотопробега вкусным и горячим обедом. Все желающие могли подкрепиться порцией солянки из полевой кухне, солдатской кашей, хлебом и чаем.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





























После сытного обеда мотоколонна направилась в Пушкинские Горы, до которых пришлось добираться сквозь самую настоящую метель. Так что все несказанно обрадовались, когда наконец-то прибыли на место. Правда, позитивный настрой несколько омрачил тот факт, что участникам мотопробега пришлось оставить всю технику на площади и пешком добираться до стадиона, где было запланировано поздравление ветеранов.

И всё бы ничего, но на концертной площадке ждал еще один неприятный сюрприз: там не оказалось ветеранов. Да и общее количество собравшихся не впечатляло. Видимо, из-за плохой погоды пушкиногорцы решили отметить День Победы, сидя дома. Однако тех, кто всё же остался на стадионе, чтобы послушать выступления местных артистов, приятно удивила внезапно появившаяся пешая колонна людей в кожаных куртках и шлемах. Со всех стороны посыпались вопросы: «А кто вы?», «А откуда?». Позже выяснилось, что местные жители ничего не знали о предстоящем визите мотоциклистов.

«Очень приятно и неожиданно, мы хотели уже домой уходить, - обрадовалась одна из жительниц Пушкинских Гор. – Мы так ждали концерт, а программу урезали, даже исключили выступление детей из-за погодных условий. А вы солнышко нам привезли». И действительно, как только участники мотопробега достигли стадиона, снегопад внезапно прекратился.

Безусловно, появление мотоциклистов стало «гвоздём» праздничной программы в Пушкинских Горах, ведь помимо подарков для ветеранов они подготовили концертную программу в честь Дня Победы. Постоянный участник акции Максим Шахаев исполнил для пушкиногорцев композиции «Эх, дороги…» и «Катюша», а самые юные участники пробега прочитали стихи.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



























Было видно, что к подготовке праздничного мероприятия организаторы подошли весьма основательно. Так, еще в марте был организован сбор средств на цветы и подарки, также все желающие могли заявить о намерении спеть, станцевать или прочитать стихотворение. «Самое приятное, что ребята сами скидываются. Помогали даже те, кто сегодня не поехал», - рассказал корреспонденту ПАИ Валерий Малышев и поблагодарил всех, кто внёс свою лепту в подготовку подарков. К слову, таких неравнодушных людей оказалось довольно много, и на собранные в этом году 40 тысяч рублей удалось купить весьма солидные комплекты для ветеранов и целую охапку гвоздик.

В связи с отсутствием на празднике победителей подарочные наборы пришлось отдать представителям администрации Пушкиногорского района, которые наотрез отказались назвать их адреса, чтобы участники мотопробега смогли поздравить их лично. Местные власти заверили, что обязательно передадут адресатам подарки и слова поздравления от псковских байкеров, и сдержали слово: на следующий день, 10 мая, организаторы получили фотографии с подтверждением посещения ветеранов Великой Отечественной войны сотрудниками администрации.



Фото: Администрация Пушкиногорского района



Фото: Администрация Пушкиногорского района



Фото: Администрация Пушкиногорского района



Фото: Администрация Пушкиногорского района



Фото: Администрация Пушкиногорского района



Фото: Администрация Пушкиногорского района



Фото: Администрация Пушкиногорского района



Фото: Администрация Пушкиногорского района



Фото: Администрация Пушкиногорского района



Фото: Администрация Пушкиногорского района



















Именно теперь, когда защитники Родины получили заслуженные поздравления, мотопробег «Псков - Пушкинские Горы 2017» можно считать официально состоявшимся, и мотоциклисты не зря преодолели этот тяжелый и полный опасностей путь.

«В этот раз нас, как организаторов, поразила стойкость и мужественность наших мотоциклистов, которые, невзирая на минус за бортом и хлопья снега в финале, ни на секунду не унывали и рвались вперед», - поделился Валерий Малышев. Когда-то и солдаты Великой Отечественной войны точно так же шли в бой в любую погоду, чтобы подарить нам мир и свободу...