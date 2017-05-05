Машина с зеленью из Украины задержана в Псковской области

14:32, 10 мая 2017, ПАИ

10 мая на территории Псковской области задержано автотранспортное средство, в котором находились запрещенные товары. Груз следовал из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При досмотре машины специалисты обнаружили щавель, шпинат, кинзу, салат в ассортименте, выращенные на Украине, что подтверждалось наличием этикеток на упаковочных коробках. Вес товара составил около 16 тонн.

Решение о дальнейшем использовании подкарантинной продукции будет принято в рамках соблюдения законодательства РФ по результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий.