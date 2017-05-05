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Экономика

Машина с зеленью из Украины задержана в Псковской области

10 мая на территории Псковской области задержано автотранспортное средство, в котором находились запрещенные товары. Груз следовал из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото с rshn-tver.ru

При досмотре машины специалисты обнаружили щавель, шпинат, кинзу, салат в ассортименте, выращенные на Украине, что подтверждалось наличием этикеток на упаковочных коробках. Вес товара составил около 16  тонн.

Решение о дальнейшем использовании подкарантинной продукции будет принято в рамках соблюдения законодательства РФ по результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий.

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