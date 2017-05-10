Более 26 тысяч раз отжались участники акции «Рекорд победы» в Пскове

14:57, 10 мая 2017, ПАИ

9 мая в Пскове 6-раз подряд прошла международная патриотическая акция «Рекорд победы», в которой приняли участие 30 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Участники исполнили по 880 отжимания каждый, установили новый рекорд Победы равный 26 298 отжиманиям, в сумме – по количеству дней, прошедших с 9 мая 1945 года. Для установления рекорда ребятам понадобилось около 2-х часов и 44 подхода по 20 отжиманий каждому.

Организаторы отметили, что среди участников акции были замечены целые семьи, которые вместе принимали участие и вносили свой вклад в установление нового рекорда. «Им всем хочется сказать огромное спасибо и выразить свое уважение. Ведь все начинается с малого, и если ты и твои друзья, ставя перед собой цель, достигают ее в независимости от обстоятельств, то и все будничные задачи будут решены успешно», - добавили они.