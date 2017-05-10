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Общество

Радиологическое отделение в новом здании псковского онкоцентра заработает в течение месяца

Радиологическое отделение в новом здании Псковского областного онкологического центра начнет полноценную работу в течение месяца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на главного врача лечебного учреждения Вячеслава Шипаева.

«Диспансер получил лицензию на осуществление деятельности в области обращения с источниками ионизирующего излучения. В радиологическом отделении уже подготовлены коечные места, специалисты прошли обучение в Санкт-Петербурге и Москве. В ближайшее время будет произведена окончательная настройка аппаратуры. В целом к работе все готово», — сказал главный врач.

С запуском нового отделения онкоцентр заработает на полную мощность, работа всех специалистов и прием пациентов будет организована в одном месте. Пока больные проходят лучевую терапию в старом корпусе онкодиспансера на улице Профсоюзной.

Напомним, областной онкоцентр работает в новом здании с ноября прошлого года. Здесь функционируют хирургическое, гинекологическое, химиотерапевтическое и радиотерапевтическое отделения, работает томограф, кабинеты УЗИ и КТ. Учреждение имеет полный цикл диагностического оборудования и рассчитано на 194 круглосуточные койки, включая палаты для маломобильных групп населения.

Строительство новых корпусов и реконструкция здания бывшей железнодорожной больницы под единственный в регионе онкологический центр началось в 2012 году по инициативе Губернатора Псковской области Андрея Турчака. Правительство РФ оказало поддержку в реализации проекта. В общей сложности на эти цели было направлено порядка 1,5 млрд рублей из средств консолидированного бюджета.

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