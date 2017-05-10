Турнир по боксу между командами Псковской области и Грозного состоится 14 мая

15:02, 10 мая 2017, ПАИ

14 мая в Великих Луках состоится матчевая встреча по боксу среди городов воинской славы между сборными Псковской области и горда Грозный (Чечня). Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Великих Лук Александр Гаврилов.

в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя госкомитета по физической культуре и спорту Ивана Штылина.

Спортивное мероприятие состоится в продолжение реализации договоренностей о развитии двусторонних связей в культуре и спорте, достигнутых на официальной встрече губернатора Андрея Турчака с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в марте этого года.

Псковскую область представят победители чемпионатов Северо-Западного федерального округа, финалисты чемпионатов России и всероссийских соревнований класса «А» Сергей Егоров и Мухаммад Шехов, а также боксеры из Пскова и Великих Лук.

В состав сборной команды Грозного вошли победитель первенств России, Европы и мира Шамиль Мальсагов, победитель первенства России, участник первенства Европы Шамиль Хатаев, а также победители первенств и чемпионатов Северо-Кавказского федерального округа.

Команды Псковской области и Грозного проведут 10 поединков. Бои пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец». Судейство турнира обеспечат судьи международной категории.

Организаторами товарищеского турнира выступают Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и администрация Великих Лук.