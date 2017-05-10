Акция к Всемирному Дню борьбы с артериальной гипертензией пройдет в Пскове

16:48, 10 мая 2017, ПАИ

12 мая с 13:00 до 15:00 в Пскове в торговом комплексе «Империал» пройдет акция, приуроченная к Всемирному Дню борьбы с артериальной гипертензией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участниками акции станут волонтеры Областной школы ЗОЖ, врач-кардиолог Псковской городской больницы и жители. В этот день все желающие смогут измерить артериальное давление и посчитать ИМТ, а также получить информацию о мерах профилактики факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, получить консультацию врача-кардиолога. Участникам акции будут предоставлены информационные материалы.

Цель мероприятия - информирование населения Псковской области о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и возможных осложнениях, формирование мотивации у населения Псковской области к ведению здорового образа жизни и соблюдениям мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Организаторами мероприятия выступают ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» и ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж».

Напомним, что Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается с 2006 года Всемирной лигой гипертонии (World Hypertension League) при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Повышенным артериальным давлением страдает каждый третий взрослый человек во всем мире. При этом большинство людей не знает, что давление у них повышено, и что это таит в себе ряд серьезных опасностей.