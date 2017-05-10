Фальшивые 500 рублей обнаружили в одном из магазинов Великих Лук

15:23, 10 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские изъяли пятисотрублевую купюру с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фальшивая банкнота была выявлена в одном из магазинов города. По данному факту проводится проверка.

Стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.