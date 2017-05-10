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Фальшивые 500 рублей обнаружили в одном из магазинов Великих Лук

В Великих Луках полицейские изъяли пятисотрублевую купюру с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фальшивая банкнота была выявлена  в одном из магазинов города. По данному факту проводится проверка.

Стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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