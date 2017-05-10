Три спортивные лошади не смогли пересечь границу в Себежском районе
В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) остановлено транспортное средство, перемещавшее трех спортивных лошадей из Московской области в Польшу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Запрет на вывоз специалисты наложили в связи с отсутствием оригиналов ветеринарных экспертиз исследований сыворотки крови животных, проведенных в аккредитованной лаборатории.
Оформлен акт о возврате груза.