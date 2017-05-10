7 нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области

16:18, 10 мая 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках, Пыталово, Усвятах, а также в ряде районов области полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 6 мая в Великих Луках ночью на улице Торфобрикетной стражами порядка остановили автомобиль ГАЗ-3110, за рулем которого находился 39-летний нетрезвый горожанин.

Кроме того, в областном центре по улице Красноармейской на машине «Ситроен» двигался 25-летний житель Псковского района, также находившийся в нетрезвом виде.

8 мая ночью на трассе Санкт-Петербург - Невель Островского района полицейские задержали нетрезвого 24-летнего водителя ВАЗа, который оказался жителем Омской области.

Также, 9 мая в поселке Пыталово по улице Юнкерова полиция остановила машину ВАЗ-2107, за рулем которой оказался пьяный 29-летний мужчина. В Усвятах по улице 25 Октября на скутере ехал 43-летний местный житель, который также был в нетрезвом состоянии.

Полиция также задержала нетрезвых водителей в Псковском и Гдовском районах. По всем данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.