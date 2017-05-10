Акцию по сбору макулатуры проведут в псковских дворах

17:03, 10 мая 2017, ПАИ

По инициативе издания «Комсомольская правда» и компании «АСПО» 20 мая в Пскове пройдет акция «Зеленые страницы». Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в редакции «КП-Псков», задача данного мероприятия – еще раз напомнить псковичам о раздельном сборе мусора и возможности его переработки.

Каждый, кто 20 мая сдаст макулатуру, получит символическую благодарность за спасение дерева в Псковской области. А того, кто окажется лидером акции и сдаст больше всех макулатуры, ждет специальный приз от «Комсомольской правды».

Акция пройдет по двум адресам в Пскове: с 10:00 до 11:30 на улице Владимирской, дом 7в, с 11:40 до 13:00 по Рижскому проспекту, дом 59.

Организаторы предполагают сделать ее регулярной.