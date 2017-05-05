Нарушения при ввозе норвежской рыбы выявили псковские специалисты

19:27, 10 мая 2017, ПАИ

На одном из складов временного хранения Псковской области проведен полный досмотр автотранспорта, перемещавшего через многосторонний пункт пропуска Убылинка (Пыталовский район) более 18 тонн замороженного лосося из Норвегии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Груз следовал из Литвы в Казахстан. Однако по результатам досмотра на транзит рыбы был наложен запрет. Причиной послужило несоответствие данных о количестве товара, заявленных в сопроводительных документах, фактическому весу.

В итоге специалисты запретили ввоз рыбы на таможенную территорию Евразийского экономического союза.