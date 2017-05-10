Расписание занятости ледовой арены Пскова до 14 мая

20:20, 10 мая 2017, ПАИ

Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова до 14 мая. Информация размещена на сайте Ледового дворца.

8 мая, понедельник

6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»

7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»/ХК «Барсы»

8:30-9:30 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)

9:30-10:15 – секция СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)

10:30-11:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)

11:45-13:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских)

13:15-14:45 – секции хоккея ТГ-1 (Пузанов, Базилевских)

15:00-16:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов, Виолентий)

16:45-17:45 – массовое катание

18:00-19:00 – массовое катание

19:15-20:15 – массовое катание

20:30-21:30 – тренировка ХК «Ветераны»

21:45-22:45 - массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

23:00-00:00 – тренировка ХК «Гвардия»

9 мая, вторник

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»

7:45-8:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

9:00-10:15 – секция фигурного катания ТГ (Хрипкова)

10:30-12:00 – секция фигурного катания НП-1 (Цветкова)

12:15-13:30 – секция фигурного катания ТГ (Хрипкова, Цветкова)

13:45-15:00 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов, Базилевский)

15:15-16:45 – секция хоккея ТГ-1, ТГ-3 (Пузанов, Автомов)

17:00-18:00 – благотворительная акция «Дети-наше будущее»

18:15-19:15 – массовое катание

19:30-20:30 - массовое катание

20:45-21:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

10 мая, среда

6:30:7:30 – тренировка ХК «ВДВ»

7:45-8:45 – технический перерыв

9:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)

10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)

12:30-13:30 – аренда льда

13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова, Хрипкова)

15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)

17:00-18:30 - секция хоккея ТГ-1 (Пузанов, Базилевских)

18:45-20:15 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)

20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»

23:00-00:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

00:15-1:15 – тренировка ХК «Сталь»

11 мая, четверг

6:30-7:30 - тренировка ХК «Евро-Керамика»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП1/2 (Пузанов, Пошелюк)

10:15-11:15 – секция фигурн.кат ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)

12:45-13:45 – аренда льда

14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)

14:45-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

15:45-17:00 – секция хоккея НП-3+вратари (Пошелюк)

17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов, Базилевских)

18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова, Робина)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Красный город»

21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

00:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»

12 мая, пятница

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

Турнир по хоккею «Дебютант» среди команд 2009 года рождения

10:15-11:15 – «Торнадо-2» (Псков) – «Йети» (Великий Новгород)

11:30-12:30 – «Варяги» (поселок имени Морозова) – «СКА-Стрельна» (Стрельна)

12:45-13:45 – «Питер» (Санкт-Петербург) – «СКА-Дроздецкого» (Колпино)

14:00-15:00 – «Торнадо» (Псков) – «Бульдоги» (Санкт-Петербург)

15:15-16:15 – «Йети» (Великий Новгород) – «СКА-Дроздецкого» (Колпино)

16:30-17:30 - «СКА-Стрельна» (Стрельна) – «Бульдоги» (Санкт-Петербург)

17:45-18:45 - «Торнадо-2» (Псков) – «Питер» (Санкт-Петербург)

19:00-20:00 – «Варяги» (поселок имени Морозова) – «Торнадо» (Псков)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

00:00-1:00 - тренировка ХК «Звезда»

13 мая, суббота

7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»

Турнир по хоккею «Дебютант» среди команд 2009 года рождения

8:15-9:15 – «Йети» (Великий Новгород) – «Питер» (Санкт-Петербург)

9:30-10:30 – «Торнадо» (Псков) – «СКА-Стрельна» (Стрельна)

10:45-11:45 – «Варяги» (поселок имени Морозова – «Бульдоги» (Санкт-Петербург)

12:00-13:00 – «СКА-Дроздецкого» (Колпино) – «Торнадо-2» (Псков)

13:15-14:45 – тренировка ХК «Евро-Керамика»

15:00-16:00 – А1-Б2

16:15-17:15 – А2-Б1

17:30-18:30 – А3-Б4

18:45-19:45 – А4-Б3

20:00-21:00 – тренировка ХК «Ганза»

21:15-22:45 – массовое катание (ночная дискотека 1час 30 минут по цене 1часа)

14 мая, воскресенье

7:00-8:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

Турнир по хоккею «Дебютант» среди команд 2009 года рождения

8:15-9:15 – матч за 7-8 место

9:30-10:30 – матч за 5-6 место

10:45-11:45 – матч за 3-4 место

12:00-13:00 – матч за 1-2 место

13:00-13:15 – закрытие турнира

13:30-14:30 – аренда льда

14:45-15:45 – индивидуальные занятия с тренером

16:00-17:00 – массовое катание

17:15-18:15 - массовое катание

18:30-19:30 – массовое катание

19:45-20:45 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

21:00-22:00 - массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

22:15-23:15 – тренировка ХК «Сталь».