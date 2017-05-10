Расписание занятости ледовой арены Пскова до 14 мая
Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова до 14 мая. Информация размещена на сайте Ледового дворца.
8 мая, понедельник
6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»
7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»/ХК «Барсы»
8:30-9:30 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)
9:30-10:15 – секция СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
10:30-11:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
11:45-13:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских)
13:15-14:45 – секции хоккея ТГ-1 (Пузанов, Базилевских)
15:00-16:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов, Виолентий)
16:45-17:45 – массовое катание
18:00-19:00 – массовое катание
19:15-20:15 – массовое катание
20:30-21:30 – тренировка ХК «Ветераны»
21:45-22:45 - массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
23:00-00:00 – тренировка ХК «Гвардия»
9 мая, вторник
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:45-8:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
9:00-10:15 – секция фигурного катания ТГ (Хрипкова)
10:30-12:00 – секция фигурного катания НП-1 (Цветкова)
12:15-13:30 – секция фигурного катания ТГ (Хрипкова, Цветкова)
13:45-15:00 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов, Базилевский)
15:15-16:45 – секция хоккея ТГ-1, ТГ-3 (Пузанов, Автомов)
17:00-18:00 – благотворительная акция «Дети-наше будущее»
18:15-19:15 – массовое катание
19:30-20:30 - массовое катание
20:45-21:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
10 мая, среда
6:30:7:30 – тренировка ХК «ВДВ»
7:45-8:45 – технический перерыв
9:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)
10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)
12:30-13:30 – аренда льда
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова, Хрипкова)
15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
17:00-18:30 - секция хоккея ТГ-1 (Пузанов, Базилевских)
18:45-20:15 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:15-1:15 – тренировка ХК «Сталь»
11 мая, четверг
6:30-7:30 - тренировка ХК «Евро-Керамика»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП1/2 (Пузанов, Пошелюк)
10:15-11:15 – секция фигурн.кат ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
12:45-13:45 – аренда льда
14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)
14:45-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
15:45-17:00 – секция хоккея НП-3+вратари (Пошелюк)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов, Базилевских)
18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова, Робина)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Красный город»
21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»
12 мая, пятница
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
Турнир по хоккею «Дебютант» среди команд 2009 года рождения
10:15-11:15 – «Торнадо-2» (Псков) – «Йети» (Великий Новгород)
11:30-12:30 – «Варяги» (поселок имени Морозова) – «СКА-Стрельна» (Стрельна)
12:45-13:45 – «Питер» (Санкт-Петербург) – «СКА-Дроздецкого» (Колпино)
14:00-15:00 – «Торнадо» (Псков) – «Бульдоги» (Санкт-Петербург)
15:15-16:15 – «Йети» (Великий Новгород) – «СКА-Дроздецкого» (Колпино)
16:30-17:30 - «СКА-Стрельна» (Стрельна) – «Бульдоги» (Санкт-Петербург)
17:45-18:45 - «Торнадо-2» (Псков) – «Питер» (Санкт-Петербург)
19:00-20:00 – «Варяги» (поселок имени Морозова) – «Торнадо» (Псков)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
00:00-1:00 - тренировка ХК «Звезда»
13 мая, суббота
7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»
Турнир по хоккею «Дебютант» среди команд 2009 года рождения
8:15-9:15 – «Йети» (Великий Новгород) – «Питер» (Санкт-Петербург)
9:30-10:30 – «Торнадо» (Псков) – «СКА-Стрельна» (Стрельна)
10:45-11:45 – «Варяги» (поселок имени Морозова – «Бульдоги» (Санкт-Петербург)
12:00-13:00 – «СКА-Дроздецкого» (Колпино) – «Торнадо-2» (Псков)
13:15-14:45 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
15:00-16:00 – А1-Б2
16:15-17:15 – А2-Б1
17:30-18:30 – А3-Б4
18:45-19:45 – А4-Б3
20:00-21:00 – тренировка ХК «Ганза»
21:15-22:45 – массовое катание (ночная дискотека 1час 30 минут по цене 1часа)
14 мая, воскресенье
7:00-8:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
Турнир по хоккею «Дебютант» среди команд 2009 года рождения
8:15-9:15 – матч за 7-8 место
9:30-10:30 – матч за 5-6 место
10:45-11:45 – матч за 3-4 место
12:00-13:00 – матч за 1-2 место
13:00-13:15 – закрытие турнира
13:30-14:30 – аренда льда
14:45-15:45 – индивидуальные занятия с тренером
16:00-17:00 – массовое катание
17:15-18:15 - массовое катание
18:30-19:30 – массовое катание
19:45-20:45 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
21:00-22:00 - массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
22:15-23:15 – тренировка ХК «Сталь».