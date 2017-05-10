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Политика

Дмитрий Медведев: Необходимо обеспечить повышение зарплат в соответствии с темпами роста экономики

Со следующего года необходимо обеспечить повышение зарплат в соответствии с темпами роста экономики. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня, 10 мая, на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России», передает «Российская газета».

Такое заявление премьер-министр сделал в ходе обсуждения вопроса урегулирования минимальной оплата труда (МРОТ) с прожиточным минимумом в течении двух лет. «У нас есть планы, и я их озвучил во время отчета правительства в Государственной Думе, - довести этот уровень до уровня прожиточного минимума в стране в ближайшие два года», - сказал Дмитрий Медведев. Он также напомнил, что с 1 июля планируется увеличить МРОТ с нынешних 7500 рублей до 7800 рублей.

По словам премьер-министра России, Правительство также принимает меры по выравниванию дисбаланса между зарплатами руководителей и рядовых сотрудников.

Он призвал отслеживать ситуацию с задолженностью по зарплатам в регионах. «Главное - на ближайшее время сохранить достигнутый реальный уровень оплаты труда», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

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