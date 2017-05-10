Возобновить отопительный сезон потребовала прокуратура в Пушкиногорском районе

16:27, 10 мая 2017, ПАИ

Прокуратура Пушкиногорского района признала незаконным распоряжение об окончании отопительного сезона, изданное администрацией муниципалитета 25 апреля, и потребовала его отметить.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, в ходе проверки законности завершения отопительного сезона был завершён 30 апреля. При этом в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг, отопительный сезон должен оканчиваться, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов.

По данным же Псковского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Пушкиногорском районе среднесуточная температура воздуха была плюс 6 градусов, 26 апреля – плюс 5,5, 27 апреля – плюс 5,13, 28 апреля – плюс 2,5, 29 апреля – плюс 9,6, 30 апреля – плюс 5 градусов.

Прокуратура внесла протест на распоряжение об окончании отопительного сезона, однако, пока меры по восстановлению отопления администрация района не приняла.