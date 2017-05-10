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Кражи велосипедов участились в Псковской области

С приходом весенне-летнего периода в Псковской области участились случаи хищения велосипедов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

За последнее время зарегистрированы кражи велосипедов в Великих Луках, в Дедовичском, Плюсском и Куньинском  районах. Их похищали из подъездов зданий, сараев, от  домов. Большинство  из этих преступлений полицейским удалось раскрыть.

Однако полиция рекомендует владельцам велосипедов придерживаться определенных  правил, в том числе не оставлять транспорт без присмотра, использовать средства защиты от угона.

«Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома, - добавили в ведомстве. - Если  ваш велосипед похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где украли велосипед. Незамедлительно позвоните в полицию по телефону 02 и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и внешность возможных подозреваемых».

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