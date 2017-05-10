Нарушения при обращении с отходами обнаружены в вагонном участке в Пскове

17:05, 10 мая 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила в вагонном участке «Псков» (структурное подразделение Северо-Западного филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания») нарушения экологического законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Было выявлено, что в данном вагонном участке не установлены нормативы образования отходов I класса опасности (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства) и лимиты на их размещение, не ведется учет обращения с отходами.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура возбудила в отношении начальника и главного инженера указанного вагонного участка дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами); внесено представление.