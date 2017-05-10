Деревня могла сгореть в Псковской области из-за палов травы

18:10, 10 мая 2017, ПАИ

В майские праздники в Псковской области из-за палов сухой травы чуть не сгорела деревня Колодье Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу.

6 мая в ходе осмотра территории Лужского военного лесничества Псковской области инспектор департамента Сергей Федотов заметил дым в районе населённого пункта, примыкающего к лесу. Выяснилось, что пожар на землях сельскохозяйственного назначения возник в результате выжигания сухой травы. При смене ветра огонь начал продвигаться с поля в сторону леса и жилых домов. Инспектор департамента вместе с местными жителями и лесничим незамедлительно приступили к тушению пожара, распространение огня удалось остановить.

Кроме того, по информации, полученной от участкового лесничества, 9 мая возле этой же деревни произошло повторное возгорание травы.

«Совершенно непонятно, почему люди не делают выводы, — отметил инспектор лесной охраны Сергей Федотов. — Была реальная угроза домам, и все равно кто-то снова поджег сухую траву».

Всего с начала года в Северо-Западной федеральном округе произошли 29 лесных пожаров на площади 21 га, 15 из них зафиксированы в Псковской области на 15 га.

При обнаружении лесного пожара следует немедленно сообщить по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00.