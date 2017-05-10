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19-летняя девушка украла деньги из банкомата в Великих Луках

В Великих Луках полиция установила девушку, подозреваемую в краже денег из банкомата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, 5 мая в одном из торговых центров города мужчина решил снять деньги с помощью банкомата. Он осуществил все требуемые операции, но 29 тысяч рублей из купюроприемника забрать не успел: его на какое-то мгновение отвлек звонок на мобильный телефон. Когда же  горожанин решил взять свои деньги, их уже не оказалось на месте.

Выяснилось, что купюры забрала 19-летняя безработная жительница Локнянского района и скрылась, однако, ее вскоре задержали прибывшие полицейские. Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка.

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