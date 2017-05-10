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Общество

Презентация летописи «Герои спорта Псковщины» состоится 11 мая

11 мая в Псковском государственном университете состоится презентация полной спортивной летописи в 2-х томах «Герои спорта Псковщины». Её автор - кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ПсковГУ Виктор Немеровский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В презентации примут участие глава Пскова Иван Цецерский, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко, писатель Валентин Курбатов.

Монография «Герои спорта Псковщины» освещает 70-летнюю деятельность (с 1946 по 2017 год) 30-ти ведущих спортивных федераций Пскова и представлена 117-ю их заслуженными представителями, среди которых тренеры, спортсмены и чиновники. В книге размещены спортивные биографии героев, подкреплённые редким фотоархивом, насчитывающим более 500 фотографий.

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