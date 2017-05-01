О поездке участниц «Миссис Псков» на порховский курорт расскажет видеодневник конкурса на канале «РЕН-ТВ» 10 мая

17:25, 10 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 10 мая, в 19:10 на телеканале «РЕН-ТВ Псков» выйдет в эфир очередная серия видеоверсии конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на этот раз зрители смогут узнать подробности поездки конкурсанток на курорт «Хилово» в Порховский район. Кроме процедур и рассказа о них, телезрителям представят гала-шоу, в котором приняли участие конкурсантки.

Кроме того, в этой программе будет объявлено, кому из участниц присуждён титул «Миссис Хилово».



