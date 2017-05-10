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Общество

Степень одиночества определили пожилые псковичи

В Красном Кресте участники проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» встретились с заместителем заведующего отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий СОП Псковский облсовпроф, психологом, Валерией Мишаковой.  Как сообщили Псковскому агентству информации в благотворительной организации, предметом обсуждения стала проблема одиночества пожилых людей.

По словам специалиста, одиночество в старости - это особая форма одиночества, зависящая как от объективных, так и от субъективных факторов. Она рассказала, что выход на пенсию в сознании активно работающего человека ассоциируется с нисходящей социальной мобильностью, в результате возникает ощущение «собственной ненужности». Валерия Мишакова добавила, что отдельное проживание пожилых людей от своих детей и внуков в большинстве случаев также становится причиной возникновения чувства покинутости. Но наиболее тяжёлым видом одиночества, по её словам, является одиночество в кругу родных людей.

В течение мероприятия участники встречи с помощью специалиста рассмотрели различные типы одиночества, такие как «ситуативное состояние» и хроническое, причины возникновения этих чувств и методы преодоления. С помощью графических тестов, предложенных психологом, пожилые люди определили степень личного одиночества и собственных требований к жизни. 

В конце встречи бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Лариса Брайнина прочитала перед аудиторией стихотворение собственного сочинения о добре и смысле жизни.

Напомним, что тематические встречи в Псковском Красном Кресте проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове», финансируемого немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением Немецкого Красного Креста в Гере (Германия). 

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