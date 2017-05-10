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Общество

Новую посуду получили дети-сироты в Великих Луках

По итогам проекта «Фамильный сервиз» для сирот, который Псковское областное отделение Российского детского фонда запустило на российской краудфандинговой площадке Planeta.ru, удалось собрать 50 тыс. рублей на покупку посуды для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Великих Луках.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Чтобы подготовить своих воспитанников к самостоятельной жизни в Центре помощи детям создали специальный «Кабинет социальной адаптации». В нём дети приобщаются к  традициям в семье – среди них Рождество, Пасха, Масленица, день рождения.

До недавнего времени в кабинете не хватало необходимого столового инвентаря и посуды. Благодаря собранным на проекте средствам, там появились столовые приборы, стаканы, тарелки для каждого ребенка, чайник со свистком, столовый сервиз, микроволновая печь и набор кастрюль, которыми смогут пользоваться все дети.  Кроме того, представители магазина «Хорошая посуда» выразили желание подарить каждому ребенку именную кружку.

Напомним, что краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Проект Детского фонда поддерживали все желающие, купив одну или несколько «акций», и в качестве бонуса получив в зависимости от суммы «акции» именное благодарственное письмо по электронной почте или благодарность на страницах Фонда в социальных сетях.

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