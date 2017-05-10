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Общество

Готовые завтраки от «Любятово» передали детям из нуждающихся семей Псковской области

С 1 февраля по 15 апреля бренд «Любятово» совместно с Фондом продовольствия «Русь» провели акцию «Вложи свое сердце в большое дело!» Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Любятово», благодаря поддержке тысяч россиян удалось помочь более 75 тыс. детей из 10 регионов страны.

В период проведения акции каждая покупка постных продуктов «Любятово» с пометкой «Вложи свое сердце в большое дело!» помогала произвести дополнительную продукцию для детей из нуждающихся семей: в результате они получили готовые завтраки, печенье и крекеры. Партнер акции Фонд продовольствия «Русь» провел раздачи продуктов, собранных при помощи всех участников акции в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Воронежской, Псковской, Смоленской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской областях и республике Татарстан. Поддержка была оказана детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанникам детских домов и других социальных учреждений.

Кроме того, в социальных сетях пользователи делали репост видеоролика об акции и участвовали в «теплой эстафете объятий». За каждый репост и фото с объятиями и хэштегами #СердечноОбнимаю «Любятово» передавал еще один дополнительный продукт нуждающимся детям. Благодаря всем участникам эстафеты и пользователям, поделившимся роликом, удалось произвести более 18 тысяч дополнительных продуктов. Кампанию в социальных сетях поддержали популярные блогеры и представители российского шоу-бизнеса.

Благотворительные кампании организуются брендом «Любятово» с 2015 года, за это время была оказана помощь более чем 300 тыс. нуждающихся детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. 

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