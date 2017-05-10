0
18:17
До +11 градусов ожидается в Псковской области 11 мая
17:20
Байкерский День Победы
16:31
ФОТОФАКТ: В Святогорском монастыре отдают благодатных котят
14:57
Более 26 тысяч раз отжались участники акции «Рекорд победы» в Пскове
14:10
Радиологическое отделение в новом здании псковского онкоцентра заработает в течение месяца
13:33
В акции «Бессмертный полк» в Пскове приняли участие более 9 тысяч человек
11:45
Фантастические твари и где они обитают в Пскове
Еще новости
Общество

Ветеранов Великой Отечественной войны чествовали сегодня в лицее № 21 Пскова

10 мая в Пскове в социально-экономическом лицее № 21 имени Героя России С. В. Самойлова состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

В мероприятии приняли участие делегации Краснодарского края и Республики Абхазия, официальные лица города, ветераны, учащиеся лицея.

Фото pskovgorod.ru

Фронтовиков и гостей праздника поприветствовал заместитель главы города Владимир Воробьев. «Есть события, которые никогда не забываются нашим народом. Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах. С высоты минувших десятилетий отчетливо видим великую и горькую правду о той войне, ее жестокость, немыслимые людские страдания», сказал он. В. Воробьев поздравил ветеранов с Днем Победы и призвал молодежь не забывать подвиги дедов и прадедов.

Фото pskovgorod.ru

В свою очередь депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов отметил, что «чем дальше в прошлое уходит победный май 1945 года, тем величественнее мы воспринимаем подвиг и доблесть ветеранов-победителей». Со словами благодарности и поддержки он обратился также к Татьяне Самойловой, матери погибшего героя России Сергея Самойлова.

Фото pskovgorod.ru

Учащиеся лицея подготовили для ветеранов праздничный концерт и экскурсионную программу по школьному музею боевой славы, посвященную 128-ой Краснознаменной стрелковой дивизии, которая в июле 1944 года освободила Псков от гитлеровской оккупации.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +11 градусов ожидается в Псковской области 11 мая
10 мая 2017
До +11 градусов ожидается в Псковской области 11 мая
ФОТОФАКТ: В Святогорском монастыре отдают благодатных котят
10 мая 2017
ФОТОФАКТ: В Святогорском монастыре отдают благодатных котят 1
Более 26 тысяч раз отжались участники акции «Рекорд победы» в Пскове
10 мая 2017
Более 26 тысяч раз отжались участники акции «Рекорд победы» в Пскове 2
Радиологическое отделение в новом здании псковского онкоцентра заработает в течение месяца
10 мая 2017
Радиологическое отделение в новом здании псковского онкоцентра заработает в течение месяца
В акции «Бессмертный полк» в Пскове приняли участие более 9 тысяч человек
10 мая 2017
В акции «Бессмертный полк» в Пскове приняли участие более 9 тысяч человек
Экс-руководитель псковского управления внутренней политики возглавил НКО, чтобы развивать гражданское общество
10 мая 2017
Экс-руководитель псковского управления внутренней политики возглавил НКО, чтобы развивать гражданское общество 3
Первый цирк для хулиганов выступит в Пскове
10 мая 2017
Первый цирк для хулиганов выступит в Пскове
В Пскове состоялся праздничный салют в честь Дня Победы (ВИДЕО)
10 мая 2017
В Пскове состоялся праздничный салют в честь Дня Победы (ВИДЕО) 4

Идет загрузка...