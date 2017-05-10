Ветеранов Великой Отечественной войны чествовали сегодня в лицее № 21 Пскова

19:55, 10 мая 2017, ПАИ

10 мая в Пскове в социально-экономическом лицее № 21 имени Героя России С. В. Самойлова состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие делегации Краснодарского края и Республики Абхазия, официальные лица города, ветераны, учащиеся лицея.

Фронтовиков и гостей праздника поприветствовал заместитель главы города Владимир Воробьев. «Есть события, которые никогда не забываются нашим народом. Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах. С высоты минувших десятилетий отчетливо видим великую и горькую правду о той войне, ее жестокость, немыслимые людские страдания», сказал он. В. Воробьев поздравил ветеранов с Днем Победы и призвал молодежь не забывать подвиги дедов и прадедов.

В свою очередь депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов отметил, что «чем дальше в прошлое уходит победный май 1945 года, тем величественнее мы воспринимаем подвиг и доблесть ветеранов-победителей». Со словами благодарности и поддержки он обратился также к Татьяне Самойловой, матери погибшего героя России Сергея Самойлова.

Учащиеся лицея подготовили для ветеранов праздничный концерт и экскурсионную программу по школьному музею боевой славы, посвященную 128-ой Краснознаменной стрелковой дивизии, которая в июле 1944 года освободила Псков от гитлеровской оккупации.