В Пскове школьник и студент признаны виновными в краже

20:04, 10 мая 2017, ПАИ

Псковский городской суд признал двух молодых людей в возрасте 17 и 19 лет, школьника и студента, виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Установлено, что 4 сентября 2016 года осужденные употребляли спиртные напитки во дворе одного из домов на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. Увидев, как у упавшего рядом с ними пьяного прохожего выпали ключи, они решили совершить кражу. Узнав обманным путем номер квартиры потерпевшего, они отправили его ночевать к родственникам, а сами проникли в его жилище, откуда украли ноутбуки, золотые украшения, часы, деньги в рублях и иностранной валюте, после чего скрылись с места преступления.

Следователи в ходе осмотра места происшествия обнаружили следы отпечатков пальцев рук. После проверки по базе данных было установлено, что они принадлежат ранее судимым фигурантам.

В ходе предварительного расследования часть имущества была изъята и возвращена законному владельцу. Оставшуюся часть ущерба потерпевшему компенсировали родители злоумышленников.

Приговором Псковского городского суда виновным назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.