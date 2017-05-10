Акцию «Спасибо за Победу!» провели активисты «Трезвой России» в Пскове

20:33, 10 мая 2017, ПАИ

9 мая в Пскове активисты федерального проекта «Трезвая Россия» провели патриотическую акцию «Спасибо за Победу!». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, группа выстроилась в словосочетание «9 мая, Трезвая Россия».

«День Победы - наш великий праздник! Мы, поколение внуков победителей, обязаны сохранить в памяти тот подвиг, который совершили наши деды в годы Великой Отечественной войны. Акция прошла в современной форме - в виде флешмоба, и была направлена на привлечение внимания молодежи города Пскова к празднованию Дня Победы. Очень приятно было видеть такое большое количество участников. Хочу сказать ребятам спасибо за то, что мы вместе, мы помним и мы гордимся той Великой Победой! Мы обещаем нашим ветеранам сохранить нашу историю и не позволим ее никому переписать. Уверен, что данная акция не последняя, и мы еще много раз постараемся приятно удивить наших горожан», - сказал активист федерального проекта «Трезвая Россия», член молодежного парламента Дмитрий Яковлев.

В свою очередь координатор проекта «Трезвая Россия» по Псковской области Эльхан Мехтиев отметил: «Я рад, что жители города пришли и поддержали нас! Важно помнить, что мы живем в мирное время только благодаря нашим дедушкам и бабушкам, которые героически сражались ради мира на всей земле. У меня много родственников воевало в Великую Отечественную войну, я горжусь каждым из них. Мы должны всегда помнить тех, кто принес нам величайшую Победу!!!»

Также участники проекта были задействованы в праздновании Дня Победы: встречали ветеранов и сопровождали их до трибун, помогали в проведении шествия ветеранов, акции «Бессмертный полк».

«Принял участие в Параде Победы по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне! Это долг, это гордость идти по одной брусчатке с такими людьми! Они защищали Россию, теперь пришло наше время! Рядом со мной легенда - Дмитрий Петрович Ваулин – полковник запаса, участник Великой Отечественной войны, лётчик, бомбивший Берлин. Дмитрий Петрович служил лётчиком авиации дальнего действия и прошёл практически всю войну. Он принимал участие в разгроме позиций тяжёлой артиллерии противника под Ленинградом. В июне 1943 года сбрасывал бомбы на железнодорожный узел Пскова, занятый немецко-фашистскими захватчиками, совершил более 20-ти боевых вылетов на города Кёнигсберг, Пиллау, Данциг, Берлин. День Победы Дмитрий Петрович встретил в воздухе. 9 мая 1945 года самолёты его полка в небе над Москвой давали салют в честь победы», - рассказал Эльхан Мехтиев.