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Общество

81 двор планируют благоустроить власти Пскова в этом году

10 мая в Пскове под председательством главы города Ивана Цецерского состоялось заседание общественной комиссии по рассмотрению заявок от многоквартирных домов о допуске к участию в программе «Формирование современной городской среды, мест массового отдыха населения на 2017 год». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, из 21 заявки 13 были признаны соответствующими требованиям, по 8 заявкам представителям советов домов будут даны разъяснения, как доработать документы.

Фото pskovgorod.ru

Напомним, упомянутая программа создана на базе федеральной программы «Городская среда», которая реализуется в рамках проекта партии «Единая Россия». В этом году финансирование составило 26 млн рублей. Как пояснил заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов, государственная программа ставит две важные задачи: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству и активизацию участия граждан в решении вопросов местного значения.

И. Цецерский поинтересовался, какой перечень работ указывают жители в заявках. Д. Таратынов ответил, что в основном речь идет об асфальтировании и парковках, а также установке скамеек и урн.

Фото pskovgorod.ru

Глава Пскова отметил: «Помимо 68 дворов, которые в этом году будут отремонтированы на муниципальные средства, участие в федеральной программе позволит обустроить ещё 13 дворовых территорий. Необходимо и в дальнейшем быть внимательными к требованиям законодательства и инициативе граждан, готовить проектную документацию с учётом жизненных обстоятельств».

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