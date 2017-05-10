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Проводится проверка по сообщению о нарушении прав пациента в псковской психбольнице

Проводится доследственная проверка по сообщению в СМИ о возможном нарушении прав пациента в Псковской областной психиатрической больнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Из публикации следует, что 12 апреля родственники доставили в психиатрическую больницу 62-летнего мужчину, который спустя пять дней был госпитализирован в областную больницу в предынфарктном состоянии, а еще через день ему ампутировали ногу.  

Кроме того, сообщается о госпитализации 3 мая в Псковскую областную больницу другого пожилого человека с черепно-мозговой травмой.

Сейчас следственные органы проводят по данным фактам проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

 

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