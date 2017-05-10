От укусов клещей за неделю пострадали 195 псковичей

21:11, 10 мая 2017, ПАИ

Со 2 по 10 мая в лечебно-профилактические учреждения Псковской области с укусами клещей обратились 195 человек, в том числе 58 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы на 21 территории региона: в Пскове – 81 человек, Великих Луках – 18, Опочецком районе – 17, Псковском и Порховском – по 9, Пушкиногороском – 8, Новоржевском – 7, Невельском и Островском – по 6, Новосокольническом – 5, Плюсском и Великолукском – по 4, Красногородском, Куньинском, Дедовичском – по 3, Дновском, Пустошкинском, Стругокрасненском, Локнянском, Пыталовском, Усвятском районах - по 2 случая. Серопрофилактика проведена 8 детям в Пскове и Пушкиногорском районе.

За отчётную неделю прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 39 человек.

Акарицидные обработки проведены на площади 76, 08 га в Пскове, Псковском, Дедовичском, Дновском, Новоржевском, Опочецком, Островском, Порховском, Пустошкинском и Пушкиногорском районах.