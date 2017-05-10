Жители Великих Лук ознакомились с противопожарными правилами использования газовых баллонов

21:21, 10 мая 2017, ПАИ

10 мая сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в Великих Луках на улице Мелиораторов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рейда специалисты распространили 14 памяток о действиях при возникновении пожара, 32 листовки о мерах пожарной безопасности в квартире, проинструктировали под подпись 15 человек.

Особое внимание уделялось жилым домам, в которых используется бытовое газовое оборудование. Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима по использованию и хранению бытовых газовых баллонов и оборудования, а также с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

Во время бесед сотрудники МЧС напомнили великолучанам способы раннего обнаружения пожара при помощи автономных извещателей, телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории города, основными причинами возгораний и гибели людей.

Также в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода речь шла о недопущении сжигания сухой травы, мусора, за которое грозит административная и уголовная ответственность.