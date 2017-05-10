Регионы продолжат изыскивать средства для оплаты труда учителей на ЕГЭ, считает глава Минобрнауки

21:33, 10 мая 2017, ПАИ

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева надеется, что регионы продолжат изыскивать средства для оплаты труда учителей в ходе проведения в школах Единого государственного экзамена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия-24».

«Многие регионы по-своему решают эти вопросы и находят возможности дополнительной оплаты. Я думаю, эта работа будет продолжаться везде», - сказала министр. Так О. Васильева ответила на вопрос ведущей о педагогах, которые жалуются на то, что их работа на ЕГЭ не оплачивается, и что приходится выполнять не свойственные им функции, в том числе провожать экзаменуемых в туалет.

«Если рассуждать о том, какие функции наши, какие - не наши... В общем-то, ЕГЭ - это экзамен, и если вспомнить совсем недавнее наше прошлое, мы тоже проводили экзамены», - высказалась глава Минобрнауки.