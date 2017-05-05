Декоративные саженцы из Латвии не пропустили через границу в Себежском районе
За прошедшие выходные дни в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз 12 декоративных саженцев в ручной клади физлиц, следующих из Латвии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета во всех случаях названо отсутствие фитосанитарного сертификата.
Запрещенная подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию.