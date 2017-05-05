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Экономика

Декоративные саженцы из Латвии не пропустили через границу в Себежском районе

За прошедшие выходные дни в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз 12 декоративных саженцев в ручной клади физлиц, следующих из Латвии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Причиной запрета во всех случаях названо отсутствие фитосанитарного сертификата.

Запрещенная подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию.

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