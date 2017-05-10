В Латвии обокрали квартиру главы контрразведки

22:19, 10 мая 2017, ПАИ

Неизвестные украли из квартиры директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС, латвийская контрразведка) Яниса Майзитиса его портативный компьютер. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил интернет-портал Mixnews.lv со ссылкой на представителя ведомства.

«Могу подтвердить, что квартиру господина Майзитиса обокрали. На компьютере, который был украден, не находилась секретная информация, это был его личный компьютер», — сказала представитель БЗС Ивета Маура.

В связи с инцидентом Государственная полиция Латвии проводит расследование. Начальник Госполиции Интс Кюзис рассказал, что преступление произошло несколько дней назад, помимо компьютера, воры украли еще несколько вещей, но незначительных. По его словам, пока нет единой версии произошедшего. Также И. Кюзис добавил, что прежде в районе, где живет Я. Майзитис, кражи не совершались.