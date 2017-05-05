Овощи без сертификата вернули в Белоруссию сотрудники псковского Россельхознадзора
В контрольном пункте в деревне Лобок (Невельский район) запрещен ввоз из Белоруссии 2 тонн продовольственного картофеля и 7,5 тонн томатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата.
Подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию. Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.2 КоАП РФ.