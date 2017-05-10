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Политика

Поклонников «Евровидения» из России не пустили на Украину

Россиян-поклонников «Евровидения» не пустили на Украину и отправили обратно в Москву рейсом через Минск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора российской pre-party конкурса Дмитрия Мельникова.

«Российских фанатов «Евровидения» в Киеве в аэропорту разворачивают и не пускают в город. Сейчас их погрузили в самолет и сказали лететь обратно в Россию», - рассказал собеседник агентства.

По его данным, как минимум пять человек оказались заблокированы в аэропорту Борисполь на шесть часов без еды и воды. Д. Мельников отметил, что эти люди не были в Крыму.

«Официальная версия, что они не могут предоставить подтверждение, зачем они приехали в Киев. Таможенники требуют у них аккредитационный бейдж, хотя он выдается исключительно в пресс-центре в Киеве по паспорту. Это таможенникам явно известно, потому что все иностранные журналисты и делегации приезжают таким же образом», - сообщил продюсер и добавил, что российские фанаты и журналисты предъявили украинским пограничникам билеты на шоу и подтверждение об аккредитации

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