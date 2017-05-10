Неправильно сложенная печь стала причиной пожара в Петровском

09:08, 11 мая 2017, ПАИ

Причиной пожара в бане в селе Петровское Пушкиногорского района, который произошел 10 мая в 20:32, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огонь повредил кровлю на 60 площади кв. метров

В этот е день в 16:14 в Островском районе на 340 км трассы Р-23 в «Мазде 6» 2003 года выпуска выгорели салон и багажный отсек, сгорело заднее правое колесо. Причина возгорания - разгерметизация топливной системы.