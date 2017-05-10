Статус ДНР и ЛНР будет обсуждаться в парламенте Евросоюза

09:07, 11 мая 2017, ПАИ

Права непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на самоопределение могут стать темой обсуждения на одном из заседаний Европарламента. Как сообщает газета «Известия», вопрос о ситуации со статусом народных республик намерена поставить евродепутат от Италии Элеонора Фаренца.

По ее мнению, Евросоюзу должно быть стыдно поддерживать Киев в его действиях против Донбасса. «Я уже подписала петицию, чтобы потребовать от итальянского правительства официально признать самопровозглашенные республики. И буду обсуждать в Европарламенте петицию, призывающую к прекращению поддержки правительства Порошенко и признанию ДНР и ЛНР», - сообщила она.

По словам депутата, вскоре будет организована встреча в Европарламенте, на которую будут приглашены представители Донецка и Луганска. «Цель в том, чтобы рассмотреть эту проблему на международном уровне и показать, как простой народ отважно ведет борьбу за свою свободу, сражаясь с сегодняшним фашизмом», - заявила она «Известиям».

Добавим, Фаренца стала участником международной делегации политиков и общественников, которая в начале мая посетила Донецк и Луганск.