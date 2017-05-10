65 артснарядов и мин уничтожены в Локнянском районе

09:23, 11 мая 2017, ПАИ

10 мая специалисты инженерно-технического отдела 76-й дивизии уничтожили ранее обнаруженные в Локнянском районе 50 45-миллиметровых артснарядов, 5 120-милллиметровых и 10 82-миллиметровых миномётных мин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, в Плюсском районе в деревне Заплюсье группа разминирования из Пскова уничтожила гранату Ф-1, в Невеле на улице Ленина – ручную гранату, в деревне Кирово Псковского района - артснаряды диаметром 152 мм и 37 мм, а также ручную гранату РГ-42.