75 кг рыбы изъяты у псковских браконьеров за прошедшую неделю

09:32, 11 мая 2017, ПАИ

За прошедшую неделю сотрудники рыбоохраны по Псковской области изъяли 75 килограммов рыбы, 37 незаконных орудий лова и 3 транспортных средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

В регионе выявлены 30 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 58,8 тыс. рублей и взыскано 39,8 тыс. рублей,

Всего за неделю госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада выявили 191 административное правонарушение и наложили штрафов на 377 тыс. 430 рублей.