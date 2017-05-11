Прокурор области встретится с жителями Порховского района
В мае прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов примет граждан в Порхове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Для встречи с Сергеем Беловым необходимо до 19 мая обратиться к прокурору Порховского района Юрию Кравченко с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдёт в районной прокуратуре, расположенной по адресу: Порхов, улица Пушкина, 45.