Сегодня в эфире ПАИ-live ответит на вопросы новый руководитель «Псковпассажиравтотранса»
Сегодня, 11 мая, в 11:00 в прямом эфире проекта ПАИ-live состоится трансляция пресс-конференции и.о. гендиректора госпредприятия «Псковпассажиравтотранс», которая пройдет в пресс-центре газеты «Псковская правда».
Он ответит на вопросы, связанные с работой крупнейшего автотранспортного предприятия региона, которое в последние месяцы поставляло один за другим громкие информационные поводы (рост платы за проезд, задержки в реализации новой системы оплаты, неразбериха с тарифами, а также финансовая деятельность прежнего руководителя – Александра Гизбрехта).
Напомним, в конце апреля стало известно, что Александр Питиримов возглавит объединяемые госпредприятия «Псковавтотранс» и «Псковпассажиравтотранс».
Читатели ПАИ как обычно могут задать свои вопросы в чате на странице трансляции.