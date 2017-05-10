0
21:55
Кражи велосипедов участились в Псковской области
16:27
Возобновить отопительный сезон потребовала прокуратура в Пушкиногорском районе
09:26
В котельной в Себеже сгорел мужчина
11:12
Игорь Потапов о деле экс-главврача детской областной больницы: Нарушения были выявлены в ходе проверки комитета
10:31
В Пскове на Коммунальной в ДТП попали 2 автобуса, КАМАЗ и легковой автомобиль
19:05
В Пустошке при разгрузке грузовика с баллонами загорелся газ, один человек пострадал
17:34
В Псковском районе мужчина выстрелил в соседа по даче из-за ссоры
Еще новости
Происшествия

Ликвидировать последствия 14 ДТП помогали сотрудники псковского МЧС за последние 7 дней

С 4 по 10 мая пожарные и спасательные подразделения Псковской области 14 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб 1 человек и 16 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц», - рассказали в управлении. За указанный период деблокированы двое пострадавших.

Доврачебная помощь травмированным гражданам не оказывалась, стабилизация транспортных средств не осуществлялась, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производились.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кражи велосипедов участились в Псковской области
10 мая 2017
Кражи велосипедов участились в Псковской области
Возобновить отопительный сезон потребовала прокуратура в Пушкиногорском районе
10 мая 2017
Возобновить отопительный сезон потребовала прокуратура в Пушкиногорском районе
В котельной в Себеже сгорел мужчина
10 мая 2017
В котельной в Себеже сгорел мужчина
Игорь Потапов о деле экс-главврача детской областной больницы: Нарушения были выявлены в ходе проверки комитета
05 мая 2017
Игорь Потапов о деле экс-главврача детской областной больницы: Нарушения были выявлены в ходе проверки комитета 3
В Пскове на Коммунальной в ДТП попали 2 автобуса, КАМАЗ и легковой автомобиль
05 мая 2017
В Пскове на Коммунальной в ДТП попали 2 автобуса, КАМАЗ и легковой автомобиль
В Пустошке при разгрузке грузовика с баллонами загорелся газ, один человек пострадал
04 мая 2017
В Пустошке при разгрузке грузовика с баллонами загорелся газ, один человек пострадал 2
В Псковском районе мужчина выстрелил в соседа по даче из-за ссоры
04 мая 2017
В Псковском районе мужчина выстрелил в соседа по даче из-за ссоры
Три дома на Запсковье остались без холодной воды из-за аварии
04 мая 2017
Три дома на Запсковье остались без холодной воды из-за аварии

Идет загрузка...