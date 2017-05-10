Ликвидировать последствия 14 ДТП помогали сотрудники псковского МЧС за последние 7 дней

10:35, 11 мая 2017, ПАИ

С 4 по 10 мая пожарные и спасательные подразделения Псковской области 14 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб 1 человек и 16 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц», - рассказали в управлении. За указанный период деблокированы двое пострадавших.

Доврачебная помощь травмированным гражданам не оказывалась, стабилизация транспортных средств не осуществлялась, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производились.