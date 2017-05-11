Россиянам не хватает средств на общественный транспорт и оплату жилья

18:43, 11 мая 2017, ПАИ

По данным Росстата, россиянам стали доступнее овощи, мясо и яйца, но проживание в домах государственного и муниципального фондов и проезд в городском автобусе подорожали. Эксперты объясняют такое положение вещей разным уровнем инфляции на различные товары и прогнозируют дальнейшее усугубление проблем, связанных с ЖКУ и общественным транспортом. Об этом пишет газета «Известия».

В ведомстве оценили, сколько может купить среднестатистический потребитель товаров и услуг при нынешнем уровне цен и существующих среднедушевых доходах. Оказалось, что покупательная способность в I квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на большую часть продуктов питания, особенно на овощи. Так, капуста стала доступней более чем на 40%, морковь — почти на 30%, а репчатый лук — более чем на 10%. Доступность мяса тоже немного повысилась: говядины — на 3%, баранины — на 5%, а свинины — на 7%.

По словам ведущего научного сотрудника Института социальной политики ВШЭ Светланы Бирюковой, изменение покупательной способности происходит в связи с ростом или снижением цен на те или иные группы товаров и услуг. Светлана Бирюкова отметила, что в потребительскую корзину кроме продуктов питания входят и обязательные платежи, и одежда. Чтобы поддерживать минимальные стандарты жизни, нужно, чтобы у граждан хватало денег на всё необходимое.

«Конечно, продукты — это товар первой необходимости. Однако мясо и овощи не заменят одежды, а большая задолженность за жилищно-коммунальные услуги грозит выселением», — сказала С. Бирюкова.

По данным мониторинга НИУ ВШЭ «Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие» следует, что в течение всего 2016 года население чаще всего испытывало затруднения с оплатой жилищно-коммунальных услуг. К ноябрю доля граждан, не способных оплатить услуги ЖКХ, достигла 27%.

Как рассказали в Росстате, покупательная способность на оплату проезда в городском муниципальном автобусе снизилась на 12%. Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин сообщил, что это произошло из-за роста тарифов и недостаточного финансирования из госбюджета.

«Общественный транспорт должен быть доступен для населения, а стоимость проезда должна формироваться исходя из уровня жизни граждан. Окупить работу автобусов, электричек и трамваев за счет тарифов невозможно, это изначально расходная статья для государства», — сказал Владимир Ломакин.

По данным Минтранса, с декабря 2015 по декабрь 2016 года тарифы на проезд в городских автобусах и электричках выросли на 9,4%, а в трамваях — на 8,7%.