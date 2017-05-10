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Культура

Бесплатный концерт «Воздух-джаз» смогут посетить псковичи 19 мая

19 мая в 18:00 на территории псковского Центра лечебной педагогики состоится концерт «Воздух-джаз». Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, в программе запланировано выступление англо-немецкого джаз-бенда «ЦЛBe Jazz». В составе группы - Беверли Патриция Уорнер (Великобритания), Клаус Хёрт (Германия) и Беате Тайссен (Германия).

Концерт «Воздух-джаз» пройдет под открытым небом. Мероприятие входит в программу Международного фестиваля «Другое искусство».

К иностранным музыкантам на сцене присоединится Аркадий Галковский - мультиинструменталист, музыкант, композитор, экс-дирижер Псковского симфонического оркестра. Ученики Центра лечебной педагогики также выступят в составе интернационального джазового коллектива.

На концерте выступит джаз-бенд из Санкт-Петербурга «Шанс-он Мануш». Музыканты играют в стиле «цыганский джаз» и «французский шансон». В их репертуаре - композиции 1-й половины XX века таких исполнителей, как Джанго Рейнхардт, Бенни Гудман, Дюк Эллингтон, Луи Армстронг, Элла Фитцджеральд, Билли Холидэй, Эдит Пиаф, Ив Монтан, Марлен Дитрих, Леонид Утесов, Петр Лещенко, Клавдия Шульженко, Zaz и Ingrid. Песни исполняются на английском, французском, немецком, испанском, португальском, итальянском и русском языках.

Вход на концерт свободный (без билетов). Место проведения: территория Центра лечебной педагогики, улица Яна Райниса, 56. Добраться до ЦЛП можно на автобусе №8.

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