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Общество

Правила дорожного движения повторили печорские дошкольники

Сотрудники Госавтоинспекции Печорского района совместно с воспитанниками детского сада «Тополёк» в игровой форме повторили Правила дорожного движения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в преддверии летних каникул инспектор по пропаганде Полина Бабиева рассказала о правилах поведения на дороге. Под девизом «Правила дорожные - детям знать положено!» ребята совместно с инспектором вспомнили значение дорожных знаков, а также задали интересующие их вопросы. Полученные знания дошкольники закрепили в конкретных дорожных ситуациях.

Особое внимание инспектор уделила Правилам дорожного движения для велосипедистов, напомнив детям, что движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно только вместе с пешеходами под присмотром родителей или законных представителей, а выезд на проезжую часть разрешен только с 14 лет.

По окончании встречи юные участники дорожного движения получили световозращающие элементы и сладкие подарки.

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