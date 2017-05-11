Правила дорожного движения повторили печорские дошкольники

11:45, 11 мая 2017, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции Печорского района совместно с воспитанниками детского сада «Тополёк» в игровой форме повторили Правила дорожного движения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в преддверии летних каникул инспектор по пропаганде Полина Бабиева рассказала о правилах поведения на дороге. Под девизом «Правила дорожные - детям знать положено!» ребята совместно с инспектором вспомнили значение дорожных знаков, а также задали интересующие их вопросы. Полученные знания дошкольники закрепили в конкретных дорожных ситуациях.

Особое внимание инспектор уделила Правилам дорожного движения для велосипедистов, напомнив детям, что движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно только вместе с пешеходами под присмотром родителей или законных представителей, а выезд на проезжую часть разрешен только с 14 лет.

По окончании встречи юные участники дорожного движения получили световозращающие элементы и сладкие подарки.