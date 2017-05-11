Белорусские плоды сушеной черемухи не попали в Псковскую область

10:44, 11 мая 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района из Белоруссии задержаны 20 килограммов продовольственного картофеля и 2,3 тонны плодов сушеной черемухи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной остановки стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Запрещенную к ввозу в РФ подкарантинную продукцию вернули на сопредельную территорию. Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.

Кроме того, в этом же контрольном пункте запрещен ввоз из Белоруссии партии репчатого лука весом 16 тонн. Причина запрета - предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Лук возвращён на сопредельную территорию.