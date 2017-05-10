Мужчина, оставивший великолучанку без велосипеда, оперативно задержан полицейскими

10:08, 11 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках задержан мужчина, подозреваемый в совершении грабежа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 10 мая около 19:00 у дома по улице Северной неизвестный злоумышленник похитил велосипед у 47-летней женщины, после чего сел на него и уехал.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержал подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный, ранее неоднократно судимый горожанин. Похищенное изъято. Ведется проверка.