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Мужчина, оставивший великолучанку без велосипеда, оперативно задержан полицейскими

В Великих Луках задержан мужчина, подозреваемый в совершении грабежа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 10 мая около 19:00 у дома по улице Северной неизвестный злоумышленник похитил велосипед у 47-летней женщины, после чего сел на него и уехал.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержал подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный, ранее неоднократно судимый горожанин. Похищенное изъято.  Ведется проверка.

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