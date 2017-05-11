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Общество

15 мая состоится внеочередная сессия Псковской городской Думы

15 мая в 12:00 в зале Псковской городской Думы на улице Некрасова, 14 состоится внеочередная 82-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва. В проект повестки дня заседания включены 10 вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутаты намерены внести изменения в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Планируется, что на сессии парламентарии также рассмотрят вопросы по распоряжению муниципальным имуществом и объектами жилищного фонда, награждению Почетной грамотой Псковской городской Думы.

С проектом повестки можно ознакомиться здесь.

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