15 мая состоится внеочередная сессия Псковской городской Думы

10:21, 11 мая 2017, ПАИ

15 мая в 12:00 в зале Псковской городской Думы на улице Некрасова, 14 состоится внеочередная 82-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва. В проект повестки дня заседания включены 10 вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутаты намерены внести изменения в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Планируется, что на сессии парламентарии также рассмотрят вопросы по распоряжению муниципальным имуществом и объектами жилищного фонда, награждению Почетной грамотой Псковской городской Думы.

С проектом повестки можно ознакомиться здесь.