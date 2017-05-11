15 локнянских пенсионеров освоили компьютерную грамотность

15:28, 11 мая 2017, ПАИ

15 пенсионеров из Локнянского района прошли обучение компьютерной грамотности, которое ведётся в этом муниципалитете первый год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

При проведении занятий используются методические рекомендации «Основы компьютерной грамотности для старшего поколения», разработанные Псковским РО ООО «Союз пенсионеров России» совместно с Пенсионным фондом РФ и ОАО «Ростелеком» учебное пособие «Азбука интернета». Полученные компьютерные знания позволят пенсионерам не отставать от жизни, а также помогут в работе в их общественной организации.

Одна из прошедших обучение - библиотекарь Михайловской сельской библиотеки Наталья Федорова – представила Локнянский район на региональном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В номинации «начинающий пользователь» она заняла третье место. Председатель местного отделения СПР в Локнянском районе Анна Морозова и начальник районного Управления ПФР Елена Копысова поблагодарили Наталью Федорову «за активную жизненную позицию, стремление быть в центре событий, не отставать от молодежи».