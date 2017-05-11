Поступить в один из самых престижных театральных вузов страны можно будет в Пскове

10:22, 11 мая 2017, ПАИ

Российский институт сценических искусств (РГИСИ, Санкт-Петербург) при поддержке ПсковГУ, Псковского академического театра драмы и администрации Псковской области объявляет в Пскове набор на обучение по специальности «Актёрское искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Российский государственный институт сценических искусств - старейшее и одно из крупнейших в России высшее учебное заведение, обучающее театральным специальностям. Входит в Союз европейских театральных школ и академий.

Выездная приемная комиссия из РГИСИ будет проводить отбор в июне 2017 года на территории ПсковГУ. Жителям Пскова и области будет предоставлена возможность получить образование по программе «Артист драматического театра и кино». Предусмотрены бюджетные места, иногородним предоставляется общежитие. По окончании обучения выпускники получают диплом государственного образца Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).

На территории ПсковГУ будет проводиться непрерывное обучение навыкам актерского мастерства. Руководитель курса - главный режиссер и художественный руководитель Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Александр Кладько.



Правила приема можно скачать на сайте Псковского театра драмы. Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (8112) 29-18-18, +7 (999) 167-46-17.